Barbat amendat cu 8.500 de lei pentru ca a blocat un control al Politiei intr-un complex turistic

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Hunedoara, incidentul a avut loc la acest sfarsit de saptamana, in timpul actiunilor de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara pentru prevenirea si limitarea infectarii cu noul coronavirus in zonele aglomerate din judet.Politistii sustin ca s-au legitimat si au anuntat scopul controlului, insa barbatul, care se afla in incinta complexului turistic, a refuzat sa le permita accesul si nici nu a dat explicatii despre calitatea pe care o detine in cadrul unitatii."Persoana in cauza a fost imobilizata si condusa la sediul politiei, unde a fost sanctionata contraventional cu amenda pentru refuzul legitimarii, deranjarea linistii si ordinii publice, precum si impiedicarea organelor abilitate de a-si indeplini obligatiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul politiei ori a altui organ de stat de a lua masurile necesare pentru mentinerea ori restabilirea ordinii publice, conform Legii nr. 61/1991", a informat IPJ Hunedoara.Controalele privind respectarea normelor legale impuse in perioada starii de alerta au inceput din 3 iulie si se desfasoara sub autoritatea Institutiei Prefectului.Echipele sunt formate din politisti din cadrul IPJ Hunedoara, jandarmi , politisti locali, precum si din reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar-Veterinare, Directiei de Sanatate Publica si de la Protectia Consumatorului. Controalele se desfasoara in zone aglomerate, centre comerciale, parcuri, piete, terase si zone de agrement.