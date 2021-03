VIDEO Imagini revoltatoare. Barbat batut cu parul in plina strada, politia face ancheta

Imaginile au fost filmate in localitatea Orbeasca de Jos, din judetul Teleorman, iar filmul postat pe internet arata cum un barbat loveste in repetate randuri, cu un par, un alt barbat care mergea pe strada.La scene asista mai multe persoane, care nu intervin, unul dintre martori cerandu-i agresorului sa se opreasca in momentul in care constata ca acesta continua sa-l loveasca pe barbat."Un barbat a fost luat la bataie cu o bata, in mijlocul strazii, aparent fara un motiv. Se pare ca barbatul batut este cunoscut in localitate ca o persoana cu afectiuni psihice, iar agresorul l-ar fi luat la bataie pentru propria distractie", scriu jurnalistii de la Total Impact, care au publicat imaginile.Conform acestora, imaginile ar fi fost filmate in urma cu aproximativ o saptamana."Referitor la aparitia in spatiul public a unor imagini video in care o persoana este agresata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman s-au sesizat din oficiu, la acest moment efectuandu-se cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente, urmand a se stabili cu exactitate intreaga situatie de fapt", a transmis, miercuri, Politia judeteana Teleorman.