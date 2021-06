Barbatul batut cu bestialitate de un politist din Constanta a murit la spital. Victima a stat o saptamana in coma profunda

Agresiunea s-a produs in cursul zilei de 4 iunie, iar agresorul a fost identificat abia patru zile mai tarziu Agresorul este un politist in varsta de 26 de ani, avand gradul de profesional de inspector de politie , potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.Anchetatorii au stabilit ca, in 4 iunie, in jurul orei 13.15, politistul i-a aplicat unui barbat in varsta de 55 de ani mai multe lovituri cu piciorul la nivelul capului."In urma loviturilor victima necesita 100 de zile de ingrijiri medicale, in cazul supravietuirii (prognostic rezervat), viata i-a fost pusa in primejdie prin hemoragie meningo-cerebrala, necesitand ingrijiri medicale in conditii de terapie intensiva (coma, stop cardio-respirator resuscitat); tinand cont de topografia leziunilor traumatice si de gravitatea lor, cel mai probabil mecanismul de producere a fost lovire cu piciorul la nivelul fetei si mentonului cu hiperextensia capului", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.Agresorul a fost descoperit doar datorita imaginilor inregistrate cu o camera de supraveghere din zona.Politistul a fost arestat preventiv, cel mai probabil urmand a fi anchetat pentru lovituri cauzatoare de moarte.Agresorul si victima frecventau acelasi bar, iar agresiunea s-a produs in apropierea localului, in municipiul Constanta."Motivatia agresiunii nu a fost stabilita pana la acest moment procesual", a mai transmis Parchetul.