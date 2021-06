Dosar penal pentru un barbat din judetul Botosani care si-a infometat si batut cu salbaticie calul VIDEO

Politistii din cadrul Biroului Protectia Animalelor din cadrul IPJ au fost sesizati cu privire la faptul ca barbatul si-ar fi lovit animalul, provocandu-i suferinte si traume fizice.Acestia au gasit calul subnutrit si cu multe leziuni pe corp."In urma deplasarii la fata locului, a fost identificat barbatul, precum si cabalina acestuia, iar, in urma examinarii efectuata de politistul medic veterinar, s-a constatat ca animalul prezenta multiple leziuni pe suprafata corpului, era subnutrit , iar starea de intretinere precara. Cabalina a fost preluata de catre politisti si plasata intr-un adapost, in care va beneficia de hrana si ingrijiri medicale", a afirmat purtatorul de cuvant al IPJ Botosani.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea procurorului pentru savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, mai au transmis politistii.