Barbat condamnat in Italia pentru viol si complicitate la sustragerea de bunuri, prins de politistii din Olt

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au pus in executare un mandat european de arestare , emis de autoritatile judiciare din Italia, pe numele unui barbat, de 34 de ani, din orasul Corabia, condamnat la pedeapsa cu inchisoarea.Barbatul fusese dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunilor de viol si sustragerea de bunuri.Pentru punerea in executare a mandatului de arestare, politistii olteni au beneficiat de date si informatii oferite de Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala - Inspectoratul General al Politiei Romane.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Olt l-au prezentat pe barbat la Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, care a decis retinerea sa pentru 24 de ore.Ulterior, acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Dolj.