Un barbat din Vrancea si-a ucis in bataie concubina insarcinata si ar fi violat o alta femeie venita in vizita. Monstrul a publicat poze cu un copil in catuse

In weekend-ul 5-6 iunie, politistii au fost sesizati de barbatul din comuna Dumitresti despre faptul ca o femeie de 32 de ani, care ii este concubina, se simte rau. La sosirea echipajului SMURD la casa acestora, femeia era decedata.In urma anchetei, politistii au constatat ca femeia, care era insarcinata in 3 luni, a fost agresata si a murit in urma loviturilor primite. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, care l-a retinut pe barbatul de 50 de ani, acesta fiind apoi arestat."Urmare a evenimentului din cursul dupa-amiezii de 5 iunie a.c. (moartea suspecta) din comuna Dumitresti, activitatile desfasurate de politistii de investigatii criminale si specialistii criminalisti au reliefat aspecte ce au condus la suspiciunea savarsirii infractiunii de lovituri cauzatoare de moarte. Din acest motiv, a fost informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, care, in cursul noptii, a dispus masura retinerii fata de concubinul femeii decedate, un barbat de 50 de ani. O echipa complexa de politisti, sub coordonarea procurorului, desfasoara cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor in care a intervenit decesul femeii", preciza IPJ Vrancea.Ulterior, au iesit la iveala si alte informatii in acest caz. In noaptea in care barbatul si-a batut concubina si ar fi lasat-o sa agonizeze pana a doua zi, ar fi violat o femeie care venise in vizita la ei.Mai mult decat atat, pe contul de Facebook , el postase, in octombrie 2020, fotografii cu fiul de 2 ani al concubinei sale. Copilul aparea legat la maini cu catuse si plangand. Politia a fost sesizata acum despre aceasta situatie si a inceput verificari."In urma autosesizarii, dar si a unei sesizari primite la sediul Inspectoratului de Politie Vrancea, privind tratamentele la care ar fi fost supus un minor, in varsta de circa 2 ani, a fost deschis un dosar de cercetare penala. Actiunile au fost intreprinse si ca urmare a aparitiei pe o platforma de socializare a unor imagini in care apare minorul, in urma verificarilor efectuate de catre politisti, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea fiind intocmit un dosar de cercetare penala, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea", transmite IPJ Vrancea.Intre timp, copilul a fost preluat de reprezentantii DGASPC Vrancea si se afla acum in grija unui asistent maternal."Copilul a fost preluat de specialisti din cadrul serviciului de interventie in regim de urgenta, iar in momentul de fata acesta se afla in grija unui asistent maternal. Ulterior preluarii, copilul a fost prezentat cadrelor medicale in vederea evaluarii. Astfel, au putut fi constatate pe corpul acestuia urme vizibile de violenta , respectiv echimoze. Ieri dimineata copilul a fost prezentat in vederea unei expertize a serviciului medico-legal. In acest moment asteptam rezultatul acestei expertize", a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Vrancea, Adina Lascan.Barbatul a mai fost condamnat: in anul 2004, el a primit o condamnare de 17 ani pentru omor si lipsire de libertate, dar a fost eliberat dupa 13 ani de detentie.