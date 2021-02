VIDEO Roman condamnat la 13 ani jumatate de inchisoare si dat in urmarire generala, prins in timpul vizitei la prietena sa

Greseala care l-a dus in bratele politistilor

Barbatul se numeste Ilie Badea, iar in toamna anului trecut, pe 23 octombrie 2020, Judecatoria Sectorului 6 a emis pe numele lui mandat de arestare preventiva pentru loviri si alte violente."De asemenea, Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea in data de 19 ianuarie a.c., prin care barbatul a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea depentru efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, acces ilegal la un sistem informatic si furt calificat", potrivit unei informari a politiei.Insa omul era de negasit, iar politia il daduse in urmarire nationala.Miercuri, in jurul orei 19:30, politistii bucuresti l-au depistat si imobilizat pe barbat in timp ce se deplasa la o adresa din Bucuresti.De fapt, anchetatorii primisera o informatie conform careia, Ilie Badea avea sa mearga la domiciliul concubinei pentru a lua bunuri personale.Astfel, politistii au supravegheat zona, iar cand barbatul a aparut, l-au prins si incatusat Barbatul a fos incarcerat in Penitenciarul Rahova.