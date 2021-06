Un barbat din Dolj este cercetat dupa ce i-a dat fiicei sale de 9 ani sa conduca masina

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Politiei Orasului Filiasi s-au sesizat joi, pe 3 iunie, cu privire la faptul ca pe o retea de socializare au aparut imagini in care se observa ca un barbat ar fi incredintat un autoturism pentru a fi condus de catre un minor."In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat un barbat de 37 de ani, din comuna Secu, banuit ca, in seara zilei de ieri, 2 iunie, ar fi incredintat fiicei sale de 9 ani, din aceeasi localitate, un autoturism pentru a fi condus pe drumul care face legatura intre comuna Secu si DJ 606 C", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in cauza politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de incredintarea unui vehicul pentru a fi condus de catre o persoana despre care se cunoaste ca nu detine permis de conducere si conducere fara permis. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea unui procuroror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Filiasi, urmand ca la finalizare sa fie propusa solutie legala.Totodata, politistii vor transmite o informare reprezentantilor DGASPC Dolj, cu privire la aceasta situatie.Politistii au mai stabilit ca barbatul respectiv trebuia sa respecte masura carantinarii la domiciliu, dispusa de DSP, fiind amendat cu 1.000 de lei pentru incalcarea acestei masuri.