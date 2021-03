VIDEO Barbat filmat injurand un politist pe care-l amenintase cu un topor: "Bai, caschetare, scoti pistolul la mine?"

Potrivit postarii pe Facebook , scena a avut loc in ziua de 4 martie, in comuna Runcu, judetul Gorj, politistii si jandarmii "fiind amenintati cu un topor de catre un individ al carui hobby este off-road-ul combinat cu furtul de material lemnos din padurile patriei"."Bineinteles, ca la vederea acestui om al padurilor, politistii l-au somat sa inceteze actiunea violenta , iar la scurt timp dupa incident, individul in cauza a gasit de cuviinta sa se apropie de colegii nostri, sa-i ameninte si sa-i injure pentru ca si-au permis sa execute o panda in zona in care se fura material lemnos", se arata in mesajul politistilor.Sindicalistii explica si de ce nu s-a folosit armamentul din dotare si nu s-a pornit in urmarirea barbatului."Politistii au evitat sa-i puna viata in pericol femeii care-l insotea in masina de teren pe "academicianul" din imagini si care executa toate solicitarile sale, inclusiv aceea de a-i filma pe politisti incercand sa induca ideea ca acestia l-ar fi amenintat cu folosirea armelor de foc in mod nejustificat.Iar in ceea ce priveste decizia de a nu pleca in urmarire cu "autospecialele" din dotare, in zonele cu teren accidentat, politistii stiu ca in cazul producerii vreunei avarii sunt cercetati administrativ si li se imputa costul reparatiilor, conform unor proceduri emise de catre mai marii institutiei care au vazut infractori doar la televizor", mai arata politistii in mesajul public.Potrivit politistilor, barbatul se ascunde in munti, in zone greu accesibile, si este cercetat pentru ultraj, pe numele sau fiind emis un mandat de aducere pentru a fi prezentat in fata procurorilor."Acesta este rezultatul reformei din MAI si a legislatiei refractare care este interpretata in majoritatea cazurilor in defavoarea politistilor", mai arata sindicalistii Europol.