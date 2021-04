Un barbat din Pitesti a murit dupa ce a fost imobilizat de politisti. Reactia ministrului de Interne VIDEO

Politistii argeseni spun ca barbatul a devenit recalcitrant, de aceea au incercat sa-l imobilizeze, desi opunea rezistenta. In timpul imobilizarii, barbatul si-a pierdut starea de constienta si a fost solicitat un echipaj medical. In ajutorul victimei, au sarit si pompierii chemati sa stinga incendiul, insa barbatul nu a putut fi salvat.In cauza, a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva si ucidere din culpa. Cercetarile au fost preluate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, scrie Mediafax.Surse din ancheta spun ca in bagajele barbatului au fost gasite mai multe medicamente, dar o cauza exacta a decesului va fi stabilita doar dupa efectuarea necropsiei.Ministrul de Interne, Lucian Bode , a reactionat la aflarea acestei vesti: "Am primit si o veste trista, de la Pitesti. Cand moare un om e o tragedie. Stiu ce s-a intamplat acolo, la un incendiu politistii au incercat sa incatuseze un barbat de 63 de ani, sub influenta bauturilor alcoolice care refuza sa paraseasca imobilul, barbatul a intrat in stop cardiac, a decedat. Ancheta este preluata de un procuror ".