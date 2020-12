Inca un barbat impuscat de politie dupa o urmarire ca in filme. Victima a fost dusa la spital

Politistii prahoveni, sesizati ca un autoturism circula haotic, existand suspiciuni ca soferul este beat, au tras focuri de arma , in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un pasager din masina pe care au urmarit-o i-a amenintat cu un cutit. Patru barbati aflati in masina au fost retinuti, iar soferul a reusit sa fuga, el fiind cautat.Politistii prahoveni a fost sesizati in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 23:30, ca un autoturism care se deplasa dinspre Ploiesti catre orasul Valenii de Munte circula haotic, reprezentand un pericol pentru ceilalti participanti la trafic si existand suspiciunea ca soferul este beat, informeaza IPJ Prahova.Un echipaj de la politia orasului Valenii de Munte a incercat ca opreasca masina semnalata, la oprirea din oras, insa soferul nu a oprit la semnalul politistului. In aceste conditii, doua echipaje de Politie au pornit in urmarirea autovehiculului, care a mers cativa kilometri si s-a oprit dupa ce a intrat intr-un cap de pod."La intrarea in localitatea Poiana Copaceni, comuna Gura Vitioarei, conducatorul auto urmarit a intrat in coliziune cu un cap de pod, iar din autoturism au coborat initial 5 persoane apoi o sasea persoana, un barbat in varsta de 23 de ani, care l-a amenintat pe primul politist ajuns la autoturismul urmarit cu un obiect taietor-intepator. Intrucat dupa somarea verbala acesta nu a renuntat la actiune, politistul a executat somatie legala si patru focuri de avertisment in plan vertical, dar barbatul a continuat actiunea de amenintare. A fost executat foc in directia membrelor inferioare, barbatul fiind ranit la picioare", transmite IPJ Prahova.Barbatul a fost preluat de un echipaj de la ambulanta care, dupa ce i-a acordat primele ingrijiri la locul incidentului, l-a dus la spital.Alti patru pasageri din autoturismul urmarit au fost prinsi si imobilizati, insa soferul a reusit sa fuga, el fiind cautat.Cazul a fost adus in atentia unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte, precizeaza Politia judeteana Prahova.Saptamana aceasta, la Botosani, un sofer care nu a oprit la semnal, fiind urmarit de catre politisti, a fost impuscat, insa barbatul nu a putut fi salvat, in ciuda eforturilor medicilor.Citeste si: