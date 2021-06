Barbat gasit mort in putul liftului, intr-o cladire din centrul Capitalei

"Astazi, 21 iunie 2021, prin apel 112, Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat, de aproximativ 70 de ani a fost gasit decedat intr-un imobil din sectorul 3, in putul liftului. Din primele date a rezultat faptul ca barbatul in cauza era angajat ca paznic al imobilului", transmite Politia Capitalei.Barbatul a fost gasit de un coleg de serviciu.Cercetarile sunt derulate de Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa din cadrul Serviciului Omoruri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Trupul neinsufletit urmeaza a fi ridicat si transportat la INML in vederea necropsiei.