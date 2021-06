Verdict in cazul barbatului omorat de jandarmi in Vatra Dornei: Singura inculpata trimisa in judecata a scapat fara nicio zi de inchisoare

Victima a ajuns in stare grava la spital, in coma. El si-a pierdut cunostinta dupa ce s-a opus incatusarii, jandarmii folosind spray paralizant.Totul a avut loc in timpul unui concert de muzica populara, cand tatal unei fete de 13 ani a cerut ajutorul jandarmilor, sustinand ca barbatul de 50 de ani i-a atins indecent fiica.Potrivit certificatului de deces , barbatul a murit din cauza insuficientei cardio-respiratorie acuta. In document, la cauze antecedente apareau insa si diagnosticele de peritonita generalizata si infarct enteromezenteric total.Tribunalul Militar Iasi a gasit-o vinovata pentru ucidere din culpa si a primit o pedeapsa cu suspendare, scrie Libertatea Magistratii militari au dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina jandarmeritiei Ana-Maria Florescu, singura inculpata trimisa in judecata, din lovituri cauzatoare de moarte in ucidere din culpa.Tanara in varsta de 26 de ani a fost gasita vinovata de savarsirea a trei infractiuni : ucidere din culpa, purtare abuziva si port fara drept de obiecte periculoase, fapte pentru care a fost condamnata la doi ani si sapte luni de inchisoare , cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei.I s-a interzis dreptul de a mai ocupa o functie publica sau care implica exercitiul autoritatii de stat, respectiv dreptul de a mai ocupa functia de jandarm, dar si de a mai purta arme pe o perioada de trei ani. Ana Maria Florescu a fost obligata de Tribunalul Militar sa achite, in solidar cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava, 95.000 de lei daune morale si materiale pentru trei dintre rudele victimei.Familia barbatului decedat solicitase despagubiri in cuantum de 500.000 de euro. Sentinta Tribunalului Militar Iasi a fost deja contestata de procurorii Parchetului Militar, care s-au opus schimbarii de incadrare juridica, solicitand condamnarea jandarmeritei pentru lovituri cauzatoare de moarte.