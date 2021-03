Barbat sechestrat intr-un apartament din Craiova unde mersese sa vanda un telefon mobil. Doi tineri au fost retinuti de politie in acest caz

Doi barbati sechestrati la Onesti, ucisi

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, marti, pentru 24 de ore o tanara de 21 de ani, din comuna Gratia, judetul Teleorman, pentru furt si lipsire de libertate in mod ilegal si un tanar de 26 de ani, din orasul Racari, judetul Dambovita, pentru furt si complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal.Astfel, in 26 februarie, politistii Sectiei 5 Politie au fost sesizati de un barbat de 32 de ani, din Craiova, despre faptul ca o femeie i-a sustras telefonul si l-a inchis intr-un apartament din municipiu."In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, iar cercetarile au fost continuate stabilindu-se faptul ca barbatul ar fi fost abordat de o femeie care si-a exprimat intentia de a cumpara un telefon pe care acesta il oferea spre vanzare pe un site de vanzari. Femeia l-ar fi invitat pe cel in cauza intr-un apartament din Craiova, iar in timp ce verifica telefonul, sub pretextul ca bate cineva la usa ar fi iesit din apartament si ar fi inchis usa pe exterior, sustragand in acest fel telefonul mobil", se arata in comunicatul IPJ Dolj.Politistii au mai stabilit ca apartamentul respectiv apartine unei femei de 42 de ani din Craiova, fiind inchiriat in regim hotelier."In urma activitatilor specifice desfasurate, politistii au extins cercetarile in dosarul penal intocmit si sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate, fiind astfel identificata o tanara de 21 de ani, din comuna Gratia, judetul Teleorman banuita de comiterea infractiunilor de furt si lipsire de libertate si un tanar de 26 de ani din orasul Racari, judetul Dambovita, care ar fi ajutat-o pe tanara la comiterea faptelor respective", a mai transmis IPJ Dolj.Cei doi au fost dusi in arestul IPJ Dolj si urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva. Luni, 1 martie, doi barbati au fost ucisi, la Onesti de un barbat care ii sechestrase dupa ce acestia venisera sa renoveze o locuinta pe care agresorul o pierduse in instanta in urma cu multi ani.In acest moment este o ancheta interna in cadrul politiei, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca echipele de interventie au actionat prea greu.