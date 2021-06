Un barbat din Sibiu a scos cutitul cand i s-a cerut sa poarte masca in magazin. Cum s-au luptat politistii sa-l imobilizeze VIDEO

"La data de 16 iunie, in jurul orei 20,15, agentul de paza al unui magazin de pe strada Fantanele, din municipiul Sibiu, a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul ca este agresat de un client care refuza sa poarte masca sanitara in incinta unitatii si are asupra sa un cutit"⁣, precizeaza IPJ Sibiu."Data fiind situatia de fapt, politistii au incatusat persoana in cauza, iar in urma controlului corporal efectuat asupra barbatului au fost gasite un cutit si un baston telescopic"⁣.Sibianul a fost condus la sediul Politiei Municipiului Sibiu unde i s-a intocmit un proces verbal de constatare a contraventiei, fiind sanctionat cu amenda in valoare de 500 de lei pentru nerespectarea masurii portului mastii sanitare, potrivit pressonline.ro. Politistii l-au identificat pe agresor, iar barbatul s-a manifestat violent fata de agenti.La nivelul Politiei Municipiului Sibiu s-a inregistrat o plangere penala care are ca obiect savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, cercetarile desfasurandu-se sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu.