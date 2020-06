Barbat suspectat ca si-a omorat mama in bataie, dat in urmarire generala de Politia Romana

Ziare.

Suspectul nu s-a mai prezentat la politie , asa cum avea obligatia impusa prin masura controlului judiciar si nici nu a mai fost gasit la locuinta sa. Pentru a putea sa il dea in urmarire, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au cerut schimbarea masurii de control judiciar in arest preventiv, iar solicitarea a fost admisa de judecatorii Tribunalului Alba, miercuri, 3 iunie 2020. Arestarea preventiva a fost ceruta in lipsa, iar mandatul va fi pus in executare la momentul identificarii acestuia., se precizeaza in incheierea penala a Curtii de Apel Alba Iulia, din 16 iulie 2019, prin care s-a admis cererea de arestare preventiva a barbatului.La momentul respectiv se afla in spitalul penitenciar Jilava. Anchetatorii au reusit sa puna cap la cap toate probele abia in cursul lunii iulie 2019, dupa realizarea unor analize ADN si dupa ce au analizat amprentele gasite la fata locului. Expertiza genetica a aratat combinatii a doua profiluri, dintre care unul al femeii. Suspectul a fosr arestat preventiv in iulie 2019, ulterior fiind extradat din Austria si a fost liberat, sub control judiciar, in 7 februarie 2020.Initial, acesta a fugit de acasa cu doua carduri ale mamei sale atasate unui cont deschis in strainatate carduri pe care le-a utilizat in mod fraudulos la diverse ATM-uri din Germania, Franta si Spania. A efectuat mai multe retrageri de numerar, pana cand fiica victimei a solicitat blocarea contului.