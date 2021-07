Doi pretinși medici care cereau bani pentru o biserică sunt cercetați după ce ar fi furat peste 3.000 de lei din locuința unei vârstnice

Poliţia Capitalei a anunţat, joi, că Secţia 10 a fost sesizată, în 16 iunie, printr-un apel 112, de către o femeie în vârstă de 93 de ani, care a reclamat că, în ziua anterioară, doi bărbaţi care s-au recomandat a fi medici, cetăţeni străini, au intrat în locuinţa sa, după ce au interacţionat pe stradă, sub pretextul că strâng bani pentru renovarea unei biserici. Ulterior, femei a sesizat dispariţia din locuinţă a unei sume de bani.Ca urmare, au fost declanşate cercetări, Secţia 10 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, identificând doi bărbaţi, de 34 şi 37 de ani."În baza probatoriului administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că cei doi bărbaţi ar fi abordat victima pe stradă şi, sub pretextul că sunt medici veniţi din străinătate pentru a strânge fonduri necesare la renovarea unei biserici, au determinat persoana să îi primească în casă. Ulterior, bărbaţii ar fi revenit la adresă de unde ar fi sustras peste 3.000 de lei", a transmis Poliţia Capitalei.Unul dintre bărbaţi a fost arestat preventiv în altă cauză, iar cel de-al doilea a fost reţinut miercuri, instanţa dispunând măsura arestului la domiciliu.Cercetările sunt continuate de Secţia 10 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.