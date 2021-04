Doi barbati care au furat bani si bijuterii de aproape 60.000 de euro dintr-o locuinta din Sectorul 2 au fost retinuti

Potrivit Politiei Capitalei, din martie si pana in prezent, politistii Serviciului de Investigatii Criminale - Sector 2, in colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 6, au documentat activitatea infractionala a doi barbati, de 34, respectiv 40 de ani, banuiti de furtul unor bijuterii dintr-o locuinta din Sectorul 2, prejudiciul fiind estimat la 60.000 de euro."In urma probatoriului administrat, in sarcina acestora s-a stabilit ca, la data de 29 martie a.c., cei doi barbati, prin escaladarea gardului, ar fi patruns in curtea unui imobil din sectorul 2 si ulterior in locuinta, de unde ar fi sustras o suma de bani, bijuterii si un ceas barbatesc de lux, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 60.000 de euro", arata sursa citata.Miercuri, pe 28 aprilie, au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, in Capitala si judetul Ilfov, suspectii fiind dusi la audieri. Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pentru furt calificat.