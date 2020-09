Barbati retinuti pentru falsificare de moneda, la Constanta. Politistii au descoperit 60.000 de euro in bancnote contrafacute

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procuri ai Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au efectuat, la data de 2 septembrie 2020, o perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta.Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada iunie - august a.c., doi barbati, in varsta de 52, respectiv 39 de ani, ar fi plasat in localitatea Lumina mai multe bancnote de euro falsificate.In urma perchezitiei domiciliare, politistii au ridicat 175 de bancnote susceptibile a fi falsificate (insumand 61.400 de euro, in bancnote de 200, respectiv 500 de euro), 2.350 de euro, 14.500 de lei, un autoturism si 3 telefoane mobile.Procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de acestia, urmand ca, astazi, sa fie prezentati instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva.Citeste si: