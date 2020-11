VIDEO MAI: 56 de perchezitii au loc in acest moment in Romania. A fost arestat cel care a aruncat in aer bancomatul de la Bucuresti

Perchezitii in cazul blaturilor de la Braila

Berechet: a fost prins cel care a aruncat in aer bancomatul din Pallady

"Astazi, va anuntam noi actiuni de impact, care, cu siguranta, vor constitui semnale de alarma pentru oricine incearca sa incalce legea.Chiar in acest moment sunt in derulare 56 de perchezitii domiciliare la nivel national, ce vizeaza dosare penale in care se fac cercetari pentru constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda, camata, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si uz de fals, infractiuni de luare si dare de mita, nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente impreuna cu Politia, Politia de Frontiera si Jandarmeria", a transmis Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne."La acest moment, va pot comunica cateva informatii despre actiunile aflate in derulare.In judetele Braila, Mures si Buzau, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, efectueaza 6 perchezitii domiciliare si pun in executare 10 mandate de aducere, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de camata si santaj, luare si dare de mita.Concret, jucatorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a, au fost oblsigati sa joace sub capacitatea lor sportiva, pentru trucarea unor meciuri din campionatul 2017-2018 si pentru obtinerea unor venituri, inclusiv din pariuri sportive", mai arata purtatoruld ecuvant al MAI."La momentul comiterii faptelor acestia aveau calitatea de jucatori profesionisti de fotbal in liga a II-a.Jucatorii au fost determinati sa aiba aceasta conduita, prin constrangeri si amenintari exercitate de persoane care le imprumutasera sume de bani cu camata.La actiunea de astazi participa si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Braila, Buzau, Bistrita-Nasaud, Mures si Valcea, sprijiniti de echipe ale serviciilor pentru actiuni speciale.Persoanele depistate vor fi conduse la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, pentru audieri si luarea de masuri legale", a transmis Dajbog.Alte 14 perchezitii domiciliare au loc in Maramures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, contrabanda, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, evaziune fiscala si spalare de bani.O alta actiune importanta are loc in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, fiind efectuate chiar in aceste momente 6 perchezitii.Actiunile colegilor mei urmaresc documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite de fapte penale, recuperarea prejudiciilor si indisponibilizarea bunurilor obtinute din savarsirea de infractiuni sau detinute ilegal.Toate persoanele depistate in urma acestor actiuni vor fi conduse la audieri, in vederea luarii masurilor legale.Pe parcursul zilei, in functie de evolutia anchetei in fiecare caz, Politia Romana va oferi informatii ce pot fi facute publice."In seara de 11.11.2020, in urma unei operatiuni complexe, politisti din cadrul Politiei Capitalei, au prins, un barbat, de 37 de ani, cu dubla cetatenie (romana-moldoveana), banuit de furturi din bancomate, prin aruncarea in aer, precum si de alte infractiuni grave.Din autoturismul acestuia, blocat in trafic , noaptea trecuta, in Sectorul 6, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de proba: telefoane mobile, statie de emisie receptie, aparate de bruiaj, cagule, masti, spray iritant-lacrimogen, manusi de diferite tipuri.Pentru probarea activitatii infractionale a barbatului depistat, colegii mei din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Ialomita", a declarat seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet."Din imobilele perchezitionate au fost ridicate: dispozitive artizanale denumite generic "pizza slide", materiale explozive, sume de bani, bijuterii, dispozitive cu electrosoc, telefoane mobile, statii de emisie-receptie, aparatura de bruiaj si seturi de placute de inmatriculare auto.De asemenea, au fost ridicate mai multe documente de legitimare emise de diverse state, avand fotografia suspectului, dar sub nume diferite.Totodata, au fost ridicate 3 autoturisme de lux, dintre care unul reclamat ca furat in anul 2019, dintr-o localitate din judetul Ialomita.Barbatul este cercetat in mai multe cauze: 2 furturi din bancomate prin explozie , respectiv cazul inregistrat in Bucuresti, la 20 mai 2019, pe B dul Th. Pallady, cunoscut opiniei publice ca "bancomatul aruncat in aer, in sectorul 3" si un alt caz din judetul Braila, unde, de asemenea, un bancomat a fost aruncat in aer.In ambele situatii ar fi folosit o materie exploziva, generic denumita,, pizza slide", cu ajutorul careia, cu intentia de a sustrage sumele de bani aflate in interior, a provocat explozia ATM- urilor, dar si distrugeri si degradari ale sediilor agentiilor bancare.Suspectul mai este cercetat pentru furtul a 3 autoturisme de lux ce au fost folosite in cazul furturilor din bancomate.Un alt caz din judetul Calarasi, se refera la talharie calificata si lipsire de libertate in mod ilegal, cand ar fi patruns in locuinta unei familii si prin violenta a sustras bani si bijuterii. In momentul parasirii locuintei, persoanele vatamate au fost lasate legate cu catuse.Pana la acest moment, prejudiciul total este de 1.000.000 de lei.Cel in cauza a fost a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.Cercetarile sunt continuate de Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea documentarii intregii activitati infractionale si identificarii tuturor persoanelor implicate, existand indicii cu privire si la comiterea altor infractiuni cu acelasi mod de operare, inclusiv pe teritoriul altor state.