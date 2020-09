Timis: Barbatul care a ucis doi soti in parcul din orasul Faget si a atacat alti oameni a fost condamnat la 31 de ani si 4 luni de inchisoare

Tribunalul Timis l-a condamnat pe Ionel Boldea la 31 de ani si 4 luni de inchisoare, pentru mai multe infractiuni , printre care omor calificat, tentativa de omor, lovire si alte violente, ultraj si conducerea unui avutovehicul sub influenta alcoolului sau a unor substante.Ionel Boldea a primit 7 pedepse: 25 de ani pentru omor plus interzicerea dreptului de a comunica cu persoanele vatamate (fratele victimei si fiica victimelor) si de a se apropia de acestea la o distanta mai mica de 100 de metri pe o durata de 5 ani, dupa executarea pedepsei; 10 ani si 6 luni pentru tentativa de omor calificat; doi ani pentru lovire si alte violente; un an si 6 luni pentru lovire si alte violente; doi ani si 6 luni pentru ultraj; un an si 6 luni pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante; un an pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante.Tribunalul Timis a contopit "cele sapte pedepse cu inchisoare stabilite prin prezenta sentinta si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 25 (douazecisicinci) de ani inchisoare, la care adauga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (19 ani), respectiv un spor de 6 (sase) ani si 4 (patru) luni inchisoare, rezultand 31 de ani si 4 luni inchisoare, in final inculpatul urmand a executa pedeapsa rezultanta de 30 (treizeci) de ani inchisoare in regim de detentie, ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 60 Cod penal privind maximul general al pedepsei inchisorii".Decizia nu este una definitiva, ea putand fi atacata cu apel in termen de 10 zile.In dimineata zilei de 3 iulie 2019, doi soti faceau miscare la aparatele de fitness montate intr-un parc din Faget, cand Ionel Boldea i-a atacat. Pe barbat l-a ucis pe loc, iar pe femeie a abandonat-o intr-o balta de sange, iar aceasta a decedat la spital, ulterior.Barbatul s-a urcat mai apoi pe o bicicleta si a mers pana in localitatea Temeresti, unde a incercat sa patrunda cu forta intr-un bar. Inainte de acest moment a atacat alti oameni, aflati intr-un tractor, apoi o batrana ce i-a iesit in cale si pe care a lovit-o cu propriul baston.Boldea a incercat sa se refugieze intr-o locuinta din Temeresti unde i-a cerut gazdei sa-l lase sa foloseasca baia sustinand ca a cazut cu bicicleta. S-a baricadat in baia locuintei, unde politistii l-au inconjurat. A incercat sa scape, a fugit in curtea casei, unde s-a urcat in masina proprietarului si a demarat prin portile inchise, aceasta in timp ce politistii trageau asupra lui focuri de arma . A reusit sa scape, a abandonat autoturismul intr-un sant si a fugit in padurea din apropiere. Cateva ore mai tarziu, noaptea, politistii l-au capturat intr-o alta masina pe care o furase si cu care se indrepta spre satul natal Bichigi.Ionel Boldea a fost atunci arestat preventiv, iar in decembrie 2019 el a fost trimis in judecata, la Tribunalul Timis.