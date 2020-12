Barbatul care a amenintat ca-si omoara copilul de 2 ani si l-a pozat cu streangul de gat, condamnat la inchisoare cu executare

Vasile Duduman a fost judecat si gasit vinovat pentru comiterea infractiunii de "nerespectarea hotararii judecatoresti", scrie monitorulsv.ro In baza mandatului de executare emis de Judecatoria Radauti, Vasile Duduman a fost saltat de la domiciliul sau din Siret si dus sub escorta la Penitenciarul Botosani, acolo unde isi va ispasi pedeapsa.El nu a fost judecat in acest dosar pentru rele tratament aplicate unui minor, ci pentru ca s-a apropiat de fosta concubina pe care a terorizat-o, asta desi exista un ordin judecatoresc de protectie. La vremea respectiva, Vasile Duduman a recunoscut ca este autorul acelei poze care a oripilat intreaga comunitate din Siret, si nu numai, dar si faptul ca si-a amenintat fosta concubina cu moartea."I-am pus streangul, dar o fractiune de secunda a durat si l-am luat imediat ca mi-am dat seama ca nu e bine si stiu ce inseamna si nu vreau sa fac rau la raul care l-a facut ea (n.r. - fosta concubina)", a spus Vasile Duduman. Acesta o mai acuza pe fosta iubita ca ar fi provocat moartea celui de-al doilea copil pe care l-au avut impreuna, aspect care este infirmat de actele medico-legale.Barbatul a admis si faptul ca a amenintat-o cu moartea pe Cristina Tcaci, dar pune totul pe seama nervozitatii.Citeste si: