VIDEO Bataie cu furci, sabii si topoare intr-o comuna din Dolj: "Tata a ramas fara trei degete. Si-n fata sefului de post m-a amenintat ca ma omoara"

Scandalul a avut loc duminica seara. Membrii uneia dintre familii povestesc ca vecinii lor au intrat peste ei in curte si au inceput sa-i loveasca, potrivit adevarul.ro. "Eu ma intorsesem acasa si prima data pe mine m-au atacat. Erau suparati ca le-am facut plangeri pentru ca sunt violenti. Au un cane periculos, il lasa liber, iar eu am copil de 3 ani, pe tata l-au atacat mai demult cu toporul in masina, dar atunci a scapat. M-am dus la ai mei in curte si atunci au intrat peste noi. Erau Petre Firu, zis Pistolaru', patronul de la magazin, si fratii lui. Ne-au atacat cu sabii, furci si topoare, tata a ramas fara trei degete, l-au taiat si la ureche, si la nas. Si pe sotul meu l-au batut foarte rau, si pe mine. A fost groaznic. De trei ani ne terorizeaza, am facut degeaba plangeri. Chiar si-n fata sefului de post m-a amenintat ca ma omoara, dar nimanui nu i-a pasat si am ajuns in situatia asta", povesteste Lamaia Motroc, una dintre victime.In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum s-au batut cele doua familii. La scandal au participat barbati, dar si femei care incercau sa se apere, inarmate si ele cu ce le-a cazut in maini. Oamenii s-au lovit minute-n sir cu salbaticie. Va avertizam ca imaginile de mai jos va pot afecta emotional.Politistii au ajuns la fata locului in momentul in care conflictul se incheiase."Politistii din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Unirea, are loc o altercatie intre mai multe persoane. Imediat, la fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie, care au intervenit pentru aplanarea starii conflictuale. In urma evenimentului, mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, o parte din acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri de specialitate.Din primele cercetari, politistii au stabilit ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a izbucnit un conflict intre membrii a doua familii din localitate, in timpul caruia au fost folosite obiecte contondente si taietoare. De asemenea, o parte din persoanele implicate in altercatie ar fi patruns fara drept in curtea locuintei celeilalte familii", a declarat Cosmin Gradinaru, purtator de cuvant al IPJ Dolj, citat de Adevarul.Din cei zece participanti la scandal, sase au fost transportati la spital, dar internati au ramas doar doi. Unul dintre ei, cel caruia i s-au taiat degetele cu o sabie, a ramas pentru ingrijiri medicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova, iar fiul acestuia a ramas internat la Spitalul din Calafat.Conform sursei citate, pana la transmiterea acestor informatii, nu s-a luat nicio masura in urma celor intamplate. Politistii de la IPJ Dolj spun ca cercetarile continua "in vederea lamuririi starii de fapt, fiind intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice".