Bataie cu impuscaturi, in trafic, in apropierea celui mai mare parc din Ploiesti. Doua persoane au fost ranite, iar un barbat a fost retinut

Conform datelor furnizate luni de Politia Judeteana Prahova, incidentul a avut loc in prima zi de Pasti, in jurul orei 21:00, in zona Parcului Municipal Vest, cel mai mare parc din Ploiesti, iar totul a pornit de la o neintelegere intre doi soferi "La fata locului s-au deplasat politistii, care au constatat ca in urma unui conflict spontan generat in trafic, doi barbati ar fi fost loviti in zona capului cu pumnii, fiind folosit si un obiect contondent. Ulterior, unul dintre agresori ar fi tras asupra lor cu un pistol tip airsoft cu bile de plastic, nesupus autorizarii, provocandu-le leziuni in zona spatelui si membrelor superioare. Persoanele vatamate au fost transportate la o unitate medicala pentru a acordarea de ingrijiri de specialitate", informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.Politistii au deschis dosar penal , pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Agresorii au fost dusi la sediul politiei unde, luni dupa amiaza, se administreaza probatoriul in cauza.Unul dintre suspectii in cazul agresiunii a fost deja retinut pentru 24 de ore.