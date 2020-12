5 barbati au fost arestati preventiv dupa ce s-au incaierat in parcarea unui magazin. Un copil de 5 ani a fost ranit

"Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Dragasani, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani, efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea linistii si ordinii publice, incaierare, lovire sau alte violente si distrugere. In fapt, la data de 23 decembrie a.c., in municipiul Dragasani in parcarea unei societati comerciale, a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane, in urma caruia a rezultat vatamarea corporala a unui minor de 5 ani. De asemenea, tot in acest incident a fost distrusa si luneta unei autoutilitare. In urma cercetarilor efectuate au fost identificati cinci barbati cu varste cuprinse intre 19 si 37 de ani, care ar fi participat la incaierare", arata un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Valcea.Sursa citata mai spune ca "in baza probatoriului administrat, organele de cercetare penala au dispus, pe baza de ordonanta, retinerea pentru 24 de ore a celor cinci barbati, acestia fiind incarcerati la Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea".Joi, cei cinci barbati vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani in vederea dispunerii de masuri legale, adauga sursa mentionata.CITESTE: