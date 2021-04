Motivul uluitor al unei batai cu rangi in trafic: postarile unor copii pe Facebook. "Copilul tau e de vina! Al tau a injurat!... Ba al tau!"

Cei din urma i-au reprosat barbatului ca fiul lui isi batjocoreste pe Facebook verisorul. "Copilul tau e de vina! Al tau a injurat!... Ba al tau! El a inceput", au inceput oamenii sa-si strige in mijlocul strazii, scrie adevarul.ro Cand a vazut ca situatia scapa de sub control, barbatul de 50 de ani s-a refugiat in masina, iar rudele sale au inceput sa loveasca masina cu pietre si o ranga . Autoturismul a fost grav avariat."Am crezut ca nu mai scap. Au dat cu o ranga in masina, cu pietre", le-a povestit barbatul politistilor care au ajuns la fata locului.Barbatul de 50 de ani le-a declarat ca a fost amenintat cu acte de violenta de trei persoane, care i-au distrus masina prin lovire cu obiecte contondente."Persoana vatamata a fost condusa la sediul sectiei pentru audieri si totodata politistii desfasoara activitati pentru depistarea persoanelor implicate si stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt", potrivit unui comunicat al IPJ Dolj.Cei trei agresori au fost identificati, dar politistii inca ii cauta.S-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infratiunilor de amenintare si distrugere.