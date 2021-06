Batran din Botosani, retinut de politie pentru agresiune sexuala asupra unui baiat in toaleta unui mall

Potrivit sursei citate, presupusa fapta a fost sesizata de agentii de paza ai mall-ului, care, la randul lor, au fost sesizati de una dintre femeile de serviciu."Avem o sesizare cu privire la faptul ca un minor ar fi fost agresat sexual de un batran in mall. Ne-au sesizat agentii de paza. O femeie de serviciu i-a vazut pe cei doi cand au iesit dintr-o baie a mall-ului. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de act sexual cu minor", a afirmat Neniscu.Oficialul IPJ a mai mentionat ca barbatul, care are varsta de 65 de ani, a fost identificat de politisti la scurt timp dupa comiterea faptei.