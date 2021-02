Batrani racolati de pe strada in Bucuresti pentru a li se fura casele. Cum erau lasati pe drumuri de infractorii lipsiti de scrupule

Cum actiona banda de hoti

Victimele preferate erau batranii

Procurorii sustin ca banda actiona in mod organizat, dupa ce victimele erau spionate si supravegheate, acestea erau racolate chiar pe strada sub diferite pretexte de binefacere.Ancheta procurorilor a inceput in luna mai a anului trecut cand una din vitimele retelei criminale a fost data disparuta."In cursul anului 2020, pe fondul disparitiei in conditii suspecte, la data18.05.2020, de la domiciul, a unei persoane vatamate, organele de urmarire penala audescoperit in urma investigatiilor efectuate existenta unui grup de persoane ceactionau pe raza municipiului Bucuresti, membrii fiind specializati in comiterea unor infractiuni de inselaciune ", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 al Capitalei.Victimele erau pacalite prin promisiuni cum ca urma sa li se construiasca alte case la periferia Capitalei."Activitatile ilicite intreprinse constau, de regula, in identificarea/punctarea siulterior racolarea unor persoane in varsta (singure, cu probleme medicale) si ulterior ininducerea in eroare a acestora cu imprejurarea nereala ca le vor fi construite case inproximitatea capitalei sau ca le vor fi acordate ingrijiri si intretinere potrivit situatieilor medicale, context in care victimele erau convinse sa le doneze/sa le intocmeasca procuri notariale autorilor prin care sa fie imputerniciti sa le instraineze bunurileimobile aflate in proprietate (terenuri, case), ulterior intrarii in posesiabunurilor/efectuarii tranzactiilor in cauza si obtinerii pretului aferent vanzariinemaionorandu-si promisiunile facute.Inculpatii au luat una dintre persoanele vatamate, persoana fara discernamant,de la domiciliul ei, actiune urmata de tinerea persoanei vatamate, timp de patru zile, inlocuinta unuia dintre autori, cu scopul incheierii frauduloase a unor acte de naturacivila prin care drepturi de proprietate asupra unor bunuri apartinand vatamatei sa fietransferate autorilor", mai precizeaza anchetatorii.Procurorii arata ca membrii bandei de hoti actionau organizat, urmarindu-si victimele, adunand informatii despre acestia pentru ca apoi sa fie abordati pe strada "Din aceleasi acte de urmarire penala a mai reiesit si participantii au actionat inmod calificat, in baza unor planuri infractionale trasate in linii generale (inselarea debatrani), incercand sa dea o aparenta de legalitate faptelor lor prin aceea ca, de celemai multe ori, operatiunile juridice incheiate cu persoanele vatamate erauintrumentate de catre un notar public.Persoanele vatamate erau racolate de catre participanti, de pe strada, in urmaunor actiuni de punctare, supraveghere si documentare a lor, urmata de abordareaefectiva, sub pretextul realizarii unor actiuni de binefacere (efectuarea cumparaturilor,transportarea vatamatilor acasa cu masina, etc.)", mai arata sursa citata.Prejudiciul total suferit de persoanele vatamate este de 100.000 de euro.Miercuri, 3 februarie, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti adispus trimiterea in judecata a celor sase inculpati cercetati in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune in forma continuata.