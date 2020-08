Bebelus aruncat in tomberonul toaletei unei benzinarii din orasul Satu Mare. Politia: "Se pare ca femeia ar fi nascut chiar acolo"

Bebelusul a fost transportat la spital de urgenta, iar medicii spun ca este vorba despre o fetita cu o stare de sanatate foarte buna, in greutate de aproape 3 kilograme.Evenimentul a fost semnalat la o benzinarie de pe strada Aurel Vlaicu, din orasul Satu Mare."Din primele date se pare ca o femeie ar fi nascut in toaleta unei benzinarii si ar fi abandonat copilul nou-nascut acolo. Copilul se afla in spital, traieste si este stabilizat", au precizat reprezentantii Politiei Satu Mare, citati de Portal SM La aproximativ doua ore de la producerea evenimentului, politistii au identificat suspecta principala. Este vorba despre o femeie de aproximativ 30 de ani care s-a intors in tara prin punctul de trecere al frontierei Petea.A nascut in toaleta din Satu Mare in jurul orei 18.30 si a incercat sa-si ucida nou-nascutul, aruncandu-le intr-un tomberon plin cu dejectii umane, relateaza Presasm.ro A plecat apoi cu un autobuz spre Botosani, dar i s-a facut rau in mijlocul de transport , iar soferul a alertat autoritatile. La consultatie, paramedicii au facut legatura cu cazul din benzinarie. Femeia este cercetata penal.