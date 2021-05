Bebelus din Galati, in stare grava la spital, dupa ce ar fi fost lovit din greseala de tatal sau. Dr. Alexandru: "Prognostic incert, poate ramane cu sechele pe viata"

Dr. Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu a precizat pentru Ziare.com ca situatia copilului este extrem de grava. Daca va scapa cu viata, ar putea ramane cu sechele definitive"Sugarul de 6 saptamani a venit in stare grava. La CT efectuat la nivelul capului, s-au vazut numeroase hemoragii, hematom subdural, fractura biparietala. Sepsis neonatal.Prognosticul referitor la starea lui ramane incert. Pot ramane sechele pe termen lung sau definitive", a precizat Dr. Raluca Alexandru.Tatal copilului sustine ca l-ar fi lovit din greseala in somn.Medicii au informat Politia care a inceput o ancheta . Politistii au anuntat ca au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala grava, deoarece traumatismele nu par a fi produse in urma unei lovituri involuntare.Copilul este dintr-o localitate din nordul judetului Galati.