Bebelus mort gasit in toaleta unei banzinarii. Politia face ancheta

"La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la faptul ca in baia punctului de lucru a descoperit un fat decedat", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.Trupul neinsufletit urmeaza a fi transportat la INML in vederea necropsiei.