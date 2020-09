Belarus: Opozanta Maria Kolesnikova a anuntat fondarea unui nou partid reformator

Noua formatiune, numita Vmeste ('Impreuna'), isi propune sa ofere o platforma pentru cei care doresc o schimbare, a declarat Kolesnikova.Maria Kolesnikova (38 de ani) este fosta sefa de campanie a lui Viktor Babariko, un candidat din opozitie care a fost intemnitat inaintea alegerilor prezidentiale din 9 august. Ea a devenit una dintre cele mai cunoscute personaje de la inceputul miscarii de contestare impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko.''In ultimele trei luni, am realizat impreuna mai mult decat in ultimii 26 de ani. Impreuna am luptat si vom continua sa luptam pentru libertate si pentru viitorul nostru'', a spus Kolesnikova intr-un mesaj video difuzat luni seara.In mesajul respectiv apare si Viktor Babariko inainte de a fi plasat in detentie. El afirma ca activitatea de opozitie trebuie dusa la un nou nivel, cea mai stringenta sarcina fiind modificarea Constitutiei.Noul partid activeaza separat de Consiliul de Coordonare care a fost creat recent de reprezentanti ai societatii civile din Belarus pentru a sprijini tranzitia de putere in aceasta tara.Miscarea prodemocratica cere demisia lui Lukasenko, eliberarea tuturor detinutilor politici si organizarea unor alegeri libere si corecte.Partidul Vmeste intentioneaza sa isi asume responsabilitatea pentru construirea unei noi societati si este necesar pentru a reactiona la actualele provocari si pentru a oferi un cadru politic membrilor angajati ai opiniei publice, a sustinut Kolesnikova.Luni, presedintele Aleksandr Lukasenko a evocat ideea unui referendum constitutional pentru a calma ampla miscare de contestare ce are loc in Belarus de trei saptamani, fara a face alte precizari privind modalitatile de desfasurare, calendarul sau continutul consultarii populare.''As vrea ca aceste schimbari sa duca la progresul societatii noastre. Vom insista pe aceste schimbari si vom propune aceste schimbari poporului nostru'', a declarat liderul belarus intr-o sedinta de lucru. El nu a oferit niciun detaliu concret asupra acestui proiect de revizuire a Constitutiei, pe care Moscova l-a calificat drept o pista promitatoare pentru iesirea din criza.Referitor la acest anunt, Maria Kolesnikova a spus ca ''Lukasenko minte si manipuleaza asa cum a facut timp de 26 de ani''.Analistii politici nu se asteapta ca Aleksandr Lukasenko sa renunte in mod real la o parte din actuala putere.In Belarus au loc proteste cotidiene dupa alegerile prezidentiale din 9 august, despre care opozitia este convinsa ca au fost fraudate pentru a-i asigura lui Lukasenko al saselea mandat consecutiv.Refugiata in Lituania, Svetlana Tihanovskaia, care s-a plasat pe pozitia secunda conform rezultatelor oficiale ale scrutinului, intentioneaza sa faca lobby pentru a obtine sprijin din partea ONU si a Consiliului Europei, in vederea unei tranzitii pasnice a puterii in Belarus.Potrivit reprezentantilor sai, Tihanovskaia se va adresa membrilor Consiliului de Securitate al ONU in 4 septembrie si Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei in 8 septembrie.