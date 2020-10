BEM: 18 formatiuni politice si cinci candidati independenti, in cursa pentru un loc in noul Legislativ

Totodata, a fost acceptata intrarea in cursa pentru un loc in Camera Deputatilor a cinci candidati independenti.Potrivit site-ului BEM, au fost admise candidaturile depuse la Senat si Camera de Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal, Alianta USR PLUS, UDMR , Partidul Noua Romanie, Alianta pentru Unirea Romanilor, Partidul Alternativa Dreapta, Partidul National Taranesc Maniu - Mihalache, Partidul Ecologist Roman, Partidul Noua Dreapta, Partidul Natiunea Romana, Partidul Pro Romania, Partidul Socialist Roman, Partidul Romania Mare, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), Partidul Social Democrat al Muncitorilor, Partidul Verde si Partidul Miscarea Populara BEM a acceptat candidaturile a cinci independenti care doresc sa ajunga deputati: Aurel Catalin Stochita, Gabriel Oprea , Daniela Serban, Valeriu Ciolan Nicolae si Ionela Alina Geonea.Trei candidaturi independente au fost respinse: Octavian Iulian Tiron, Sevastita Dumitrache si Mihail Adrian Cotes.Termenul limita de depunere a listelor de candidati la parlamentare in circumscriptiile electorale din tara a fost 22 octombrie.Deciziile birourile electorale de acceptare sau respingere a candidaturilor pot fi atacate in instanta Candidaturile raman definitive cel mai tarziu pe 2 noiembrie.