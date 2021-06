Bijuterii de 800.000 de euro confiscate de politie in mai multe magazine din Capitala. Care este neregula descoperita VIDEO

Anchetatorii au descoperit ca operatorii economici aveau la vanzare metale pretioase nemarcate. Nu mai putin de 16 kilograme de bijuterii, in valoare de 800.000 de euro au fost ridicate de politie "Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma mai multor controale efectuate pe linia comercializarii bijuteriilor din metale pretioase a identificat si ridicat, de la zece puncte de lucru ale unor societati de profil, bijuterii nemarcate, asa cum este prevazut in OUG nr. 190 din 2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase din Romania In urma expertizarii efectuate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Directia Metale Pretioase, aproximativ 16 kilograme de bijuterii, care nu se incadreaza in prevederile legale privind marcarea, au fost supuse confiscarii", a transmis Politia Capitalei.Comercializarea metalelor pretioase fara a fi marcate in prealabil constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda , bunurile fiind supuse confiscarii.