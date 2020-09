Bistrita-Nasaud: Tanar de 26 ani, decedat in urma unui accident pe DN 17D, produs de un sofer de 23 ani fara permis

Accidentul a avut loc pe raza localitatii Ilva Mica, iar cei doi tineri sunt localnici.Politistii au stabilit ca, cel mai probabil, din cauza vitezei excesive, tanarul de 23 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar masina a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat in coliziune cu un cap de pod si s-a rasturnat.Pasagerul din dreapta, de 26 ani, a decedat in urma acestui accident, iar tanarul de 23 de ani a fost ranit, motiv pentru care nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.In urma verificarilor efectuate a reiesit ca cel care a condus masina nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Pe parcursul interventiei echipajelor de salvare, traficul pe DN 17D, in zona in care s-a produs accidentul, s-a desfasurat alternativ, pe un sens, iar politistii au dirijat circulatia pentru aproximativ o ora.Politistii continua cercetarile in acest caz pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul.