Boc, despre politisti: Trebuie curatat sistemul de cei care nu isi fac datoria

Primul-ministru Emil Boc a declarat vineri, la Sibiu, ca i-a cerut ministrului Administratiei si Internelor, Traian Igas, sa aplice ferm legea in toate cazurile nu doar in cel al sportivului american ucis la Giurgiu, precizand ca doreste inlaturarea din sistem a tuturor politistilor care nu isi fac datoria.

"Trebuie curatat sistemul de cei care nu isi fac datoria. In tara aceasta exista foarte multi politisti onesti, corecti, care isi fac datoria. Exista insa, ca in toate partile, uscaturi. Cei care nu isi fac datoria trebuie sa fie trimisi in afara sistemului. Cei mai multi, care isi fac datoria, trebuie sustinuti. Trebuie facuta ordine si curatenie cu acei care nu apara cetateanul", a subliniat Emil Boc.

La randul sau, ministrul Traian Igas a sustinut ca in cazul de la Giurgiu este multumit de politistii care au fost la serviciu in noaptea incidentului, insa s-a declarat profund nemultumit de seful politiei judetene, despre care a declarat ca se gandeste doar la interesul propriu.

Traian Igas a opinat ca activitatea intregului IPJ Giurgiu "lasa de dorit", el fiind multumit doar de felul in care si-au facut datoria politistii ce au fost de serviciu in noaptea in care a fost omorat baschetbalistul american. "In cazul Giurgiu, dupa cum stiti, ancheta continua. Mai multe declaratii in acest sens nu pot sa fac", a spus Igas.

Cat priveste cazul de la Timisoara unde se desfasoara un control al Interpol, Traian Igas a precizat ca este vorba despre "o actiune politieneasca de colaborare intre Romania si Germania, sub cupola Interpol".

"Este o actiune care face parte din cooperarea politieneasca. (...) Exista o buna colaborare intre politia din Romania si politia din celelalte state membre ale UE. Este un moment in care colaborarea dintre cele doua politii, ca sa spun asa, sub cupola unei autoritati europene", a precizat Igas.

