Botosani: Ce sentinta a primit un barbat care si-a falsificat diploma de licenta pe baza careia s-a angajat la Zona Metropolitana

Potrivit portalului instantelor de judecata portal.just.ro, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv pe acesta pentru savarsirea infractiunilor de "fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals"."Condamna pe inculpatul Mihalache Sorin-Calin, pentru savarsirea infractiunilor de: - inselaciune prev. si ped. de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala la pedeapsa de 8 luni inchisoare; - fals material in inscrisuri oficiale prev. si ped. de art. 320 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala la pedeapsa de 4 luni inchisoare; - uz de fals prev. si ped. de art. 323 teza I Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala la pedeapsa de 2 luni inchisoare. In baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Codul penal, contopeste pedepsele si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 8 luni inchisoare, sporita la 10 luni inchisoare", se precizeaza pe portal.just.ro.Barbatul a falsificat o diploma de licenta eliberata de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza Iasi", care a fost eliberata pe numele unei alte persoane. Prin falsul realizat, el a reusit sa se angajeze in functia de consilier juridic la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Botosani".Instanta a mai decis si ca barbatul sa restituite veniturile incasate necuvenit sub forma de salarii. De asemenea, actul de studii a fost anulat.