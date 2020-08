Botosani: Doi barbati au fost retinuti dupa ce au violat o tanara sub amenintarea cutitului. Politistii au folosit o arma de foc pentru a-i prinde

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, pe data de 27 august, doi barbati, de 25 si de 27 de ani, din comuna Nicseni, au fost retinuti pentru viol si talharie calificata."In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acestia, la data de 26 august 2020, ar fi patruns in locuinta victimei, o tanara de 23 de ani din satul Vladeni, avand fetele acoperite si inarmati cu un cutit. Cei doi ar fi exercitat asupra tinerei acte cu violenta si amenintari, determinand-o sa intretina relatii sexuale cu fiecare dintre ei. Ulterior, cei doi tineri, tot prin folosirea de violente, ar fi sustras din locuinta suma de 500 de lei si doua telefoane mobile, ulterior parasind locul faptei", se arata in comunicat.O echipa formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Botosani si nr. 4 Dorohoi au inceput cercetarile in acest caz, iar pe data de 27 august cei doi barbati au fost identificati in comuna Nicseni."La vederea politistilor, cei doi au incercat sa se sustraga, procedandu-se la urmarirea lor si intrucat nu s-au supus somatiilor, au fost executate doua focuri de arma in plan vertical si unul inspre acestia. In urma utilizarii armamentului din dotare, nu au rezultat victime sau pagube materiale", a precizat sursa citata.In urma controlului corporal, politistii au gasit asupra loc bunuri furate din locuinta tinerei.Cei doi au fost dusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Botosani, urmand sa fie prezentati in fata instantei de judecata cu propunere de luare a unei masuri preventive.