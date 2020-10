Brigada Rutiera cere Primariei Sectorului 4 sa inchida o pista de biciclete de pe Soseaua Giurgiului, inaugurata cu mare fast de primarul Baluta in campania electorala

"In scopul deplasarii in siguranta a participantilor la trafic si al asigurarii unei reglementari rutiere sigure, Brigada Rutiera a revenit si a solicitat Primariei Sectorului 4 inchiderea pistelor pentru biclete prin dezafectarea actualelor indicatoare rutiere si instalarea unor cu semnificatia, pana la corelarea situatiei din teren cu cea figurata pe planurile avizului emis de institutia noastra," se arata in adresa OPTAR., sustin reprezentatii organizatiei."Speram ca noul Primar al Capitalei, Nicusor Dan , sa inainteze urgent o hotarare de Consiliu General prin care sa se dispuna ca toate bulevardele mari sa revina in administrarea Primariei Capitalei. In acest fel ar putea fi oprita agresiunea primariilor de sector asupra spatiilor publice si, de ce nu, costurile lucrarilor neconforme ar putea fi imputate celor vinovati," mai arata sursa citata.OPTAR anunta ca va solicita PMB, printre altele, ca masura urgenta, desfiintarea tuturor lucrarilor care au caracter de obligativitate in utilizare (pistele pentru biciclete) si care nu permit utilizarea in conditii de siguranta: "Nu este normal sa obligi un participant la trafic sa utilizeze o infrastructura nesigura!" Potrivit imaginilor postate de primarul Daniel Baluta, reales la alegerile din 27 septembrie, pista ii incurca atat pe biciclisti, cat si pe pietoni.