Ce spune Brigada Rutiera, dupa ce primarul Sectorului 6 s-a plans ca a fost "luat la misto" cand a facut o sesizare

"Ieri, 2 mai a.c., Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel telefonic de catre o persoana, cu privire la faptul ca pe o artera din sectorul 1 al Capitalei autoturismele circula cu viteza.Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost directionat un echipaj de politie , dotat cu aparatura radar, care a actionat pe artera respectiva", scrie in comunicatul Brigazii Rutiere."Pe acel sector de drum, au fost constatate si aplicate 3 sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regimului legal de viteza.Brigada Rutiera are drept obiectiv principal reducerea numarului de accidente de circulatie , in municipiul Bucuresti. Viteza excesiva constituie o cauza generatoare de accidente de circulatie in Capitala, context in care, zilnic, sunt desfasurate actiuni in scopul combaterii incalcarii regimului legal de viteza.Astfel, de la inceputul anului si pana in prezent, au fost aplicate peste 7.500 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza si retinute 307 permise de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioada de 90 zile.Avand in vedere aspectele sesizate in spatiul public cu privire la modul in care s-a exprimat politistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigazii Rutiere s-au demarat verificari, urmand ca la finalizarea acestora sa fie dispuse masurile legale care se impun", potrivit comunicatului.