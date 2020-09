Brigada Rutiera vine cu recomandari la inceperea anului scolar: "Soferii sa circule cu prudenta, in conditiile in care traficul va fi aglomerat"

Recomandarile

Vor fi constituite si dispozitive flexibile de politie rutiera care vor actiona pentru fluidizarea traficului. Soferilor le este recomandat sa circule cu prudenta, sa nu blocheze calea de rulare a mijloacelor de transport public, sa nu stationeze in locuri care ar putea impiedica traficul rutier si sa lase masina acasa, in cazul in care distanta catre scoala este scurta sau daca este absolut necesar."Odata cu inceperea noului an scolar, se vor inregistra valori ridicate de trafic pe principalele artere de circulatie si pe sectoarele de drum care fac legatura cu municipiul Bucuresti. In acest context, politistii Brigazii Rutiere vor actiona cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, precum si in zonele adiacente unitatilor de invatamant. Totodata, vor fi constituite dispozitive flexibile de politie rutiera care vor actiona pentru fluidizarea traficului", au transmis reprezentantii Brigazii Rutiere, intr-un comunicat de presa remis duminica.Pentru evitarea neplacerilor produse de aglomeratie, politistii solicita conducatorilor de autovehicule urmatoarele:- sa circule cu prudenta, in special in zona trecerilor pentru pietoni si a unitatilor de invatamant;- sa pastreze "centrul liber" al intersectiei;- sa nu opreasca ori sa stationeze in locuri unde ar putea impiedica desfasurarea normala a traficului rutier;- sa nu blocheze calea de rulare a mijloacelor de transport public;- sa pastreze o distanta suficienta pentru a putea frana in conditii de siguranta;- sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile politistilor rutieri;- sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo-rutiere;- sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv.De asemenea, Brigada Rutiera recomanda parintilor "sa foloseasca autoturismul personal doar daca este absolut necesar. Daca distanta dintre domiciliu si unitatea de invatamant este mica, le recomandam sa nu foloseasca autoturismul intrucat pot interveni ambuteiaje sau chiar blocari ale traficului, creand un disconfort vizibil atat pentru ei cat si celorlalti participanti la trafic".Pietonilor le este recomandat sa circule pe trotuare, sa traverseze strada doar prin locuri marcate si semnalizate corespunzator sau la culoarea verde a semaforului electric, numai dupa ce s-au asigurat temeinic si sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata si inteleasa de catre conducatorii auto. In acelasi context, pietonii trebuie sa tina cont de o regula importanta pentru siguranta lor in momentul in care traverseaza o artera rutiera, referitoare la folosirea telefonului mobil in acel moment. Folosirea telefonului mobil este un factor care influenteaza capacitatea de atentie si reactie a pietonului in momentul deplasarii in trafic, fie ca vorbeste la telefon, asculta muzica, scrie mesaje sau se joaca pe acesta.Sursa citata mai precizeaza ca toate aceste recomandari au scopul de a preveni aparitia unor probleme privind circulatia rutiera in zona unitatilor de invatamant, respectiv prevenirea accidentelor rutiere, aparitia blocajelor sau ambuteiajelor in trafic si, nu in ultimul rand, crearea unor stari de nervozitate in randul participantilor la trafic.