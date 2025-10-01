Bucuresti: O masina de politie pornita in urmarire a intrat intr-un stalp

Joi, 29 Noiembrie 2018, ora 08:41
3634 citiri
Bucuresti: O masina de politie pornita in urmarire a intrat intr-un stalp
Foto: Arhiva Ziare.com

O masina a Brigazii Rutiere a Capitalei a fost lovita noaptea trecuta in timpul unei misiuni de urmarire, soferul derapand si intrand intr-un stalp din Sectorul 3.

In urma producerii evenimentului, nicio persoana nu a fost ranita.

"In jurul orei 23:15, un autoturism nu a oprit la semnalul regulamentar facut de un politist din cadrul Brigazii Rutiere, pe Strada Jean Steriade, acesta pornind in urmarirea sa.

La intersectia Gura Crivatului / Gura Calitei, dupa ce a existat un usor contact intre cele doua autoturisme, ambii conducatori au pierdut controlul volanului si autospeciala a intrat intr-un stalp, iar celalalt auto intr-un gard", informeaza Brigada Rutiera.

Masina urmarita era condusa de un baiat de 17 ani caruia i-a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.

