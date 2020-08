Bucuria infractorilor: In ultimii doi ani, s-a triplat numarul de pensionari in randul politistilor. Cum s-a ajuns aici

Cine a iesit la pensie in 2020

Peste 2.300 de politisti, pensionati pentru invaliditate

Conditiile de pensionare anticipata

"Conditiile de munca, dotarea precara, salarizarea neconforma cu riscurile la care sunt supusi si lipsa de predictibilitate a legislatiei cu privire la pensiile militare au determinat multi politisti sa treaca in randul rezervistilor", scrie Sindicatul Europol Astfel, potrivit unui raport remis sindicatului de catre Casa de Pensii Sectoriala MAI, in ultimii trei ani se observa o crestere alarmanta a pensionarilor pentru limita de varsta.- 793 politisti;- 1.689 politisti;- 2.196 politisti.Conform documentului, au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta militarii, politistii in activitate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:- Au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta (60 ani);- Au o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 ani reprezinta vechimea in serviciu.Sindicatul Europol mai arata ca, in ceea ce priveste pensia de invaliditate pentru politistii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza producerii unor accidente de munca sau a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului sau a accidentelor sau bolilor care nu au legatura cu indeplinirea serviciului, este urmatoarea situatie:- 1.003 politisti;- 1.867 politisti;- 2.365 politisti."Si pentru aceasta categorie observam o dublare a numarului de pensionari pentru invaliditate fata de anul 2018, cu toate ca mai sunt inca 4 luni pana la sfarsitul anului, iar numarul pensionarilor este in continua crestere", mai arata Europol.In ceea ce priveste pensionarea anticipata, in ultimii trei ani nu a fost inregistrata nicio cerere.Politistii pot beneficia de pensionarea anticipata daca:- Sunt trecuti in rezerva ori au incetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare;- Sunt trecuti in rezerva sau direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu ca - - Urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.Raportul mai arata ca 50 de politisti au solicitat pensionarea anticipata partial, anul acesta, cu 20 mai putini fata de perioada similara a anului trecut. Acestia trebuie sa aiba o vechime efectiva de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani vechime in serviciu.De asemenea, ei trebuie sa fie trecuti in rezerva ori sa fi incetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare.Mai pot solicita pensionarea anticipata si cei care sunt trecuti in rezerva sau direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.