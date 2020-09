Ca la cascadorii rasului. Doi prieteni s-au imbatat apoi au condus, pe rand, masina unuia dintre ei. Acum sunt cercetati penal

Prietenul beat s-a urcat la volan

Scenele au avut loc sambata noaptea, la Podu Iloaiei, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, potrivit ZDI.ro Agentii din Harlau au oprit in acea noapte o masina in care se aflau cei doi prieteni. Soferul, un barbat de 34 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, dupa care ridicat pe loc si dus la spital."A rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala pentru recoltare de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui auto sub influenta alcoolului sau a altor substante", au precizat reprezentantii Politiei.Dupa ce barbatului i s-au prelevat probe biologice, iar politistii il duceau spre casa, pe drum, oamenii legii au zarit in trafic chiar masina acestuia. La volan se afla amicul soferului ametit, care in prima faza se afla pe bancheta din spate. El a motivat ca venea la spital sa isi ia prietenul. Dar, pentru ca mirosea a alcool, a fost si el testat de catre politisti. "Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultand o valoare de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui auto sub influenta alcoolului sau a altor substante, au mai aratat politistii.Citeste si: