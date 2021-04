Cadavrul unui copil a fost gasit pe un camp, in judetul Arad. Semnalmentele sunt ale unui baiat disparut in luna ianuarie

Anchetatorilor au declarat ca se merge pe ipoteza potrivit careia cadavrul este a lui Sebastian Corbei, insa doar prin teste ADN ar urma sa fie confirmata sau infirmata aceasta varianta. In zona nu a fost dat disparut alt copil.Sebastian Corbei a fost vazut ultima data pe 9 ianuarie, in jurul orei 16,30, la o stana de langa localitatea Vanatori. El plecase de acasa dimineata, la joaca in sat, ulterior alaturandu-se altor copii pentru a merge la stana insotiti de un localnic batran. Mama copilului a sunat la 112 in jurul orei 19,00, pentru a anunta disparitia , cand a constatat ca acesta nu se intoarce acasa.Pe parcursul unei luni, la cautarile organizate de autoritati , care au avut loc pe uscat si in ape pe o raza de pana la 30 de kilometri de casa copilului, au participat sute de persoane, respectiv politisti, jandarmi , politisti de frontiera , angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, padurari si voluntari. Au fost folosite numeroase echipamente, dar si drone, un elicopter, caini de urma, sonare si masini de teren.In ultima saptamana a cautarilor, oprite in 9 februarie, fortele din judetul Arad au fost sprijinite de specialisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si Institutului National de Criminalistica Bucuresti, care a adus in zona un laborator criminalistic mobil.