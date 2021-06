Doi barbati, retinuti pentru 24 de ore fiindca au ucis un cal. Animalul a fost schingiuit pana la moarte pentru ca n-a mai putut trage la caruta

"La data de 11 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau - Biroul pentru Protectia Animalelor au fost sesizati de catre un barbat din comuna Odobesti cu privire la faptul ca, un localnic, de 53 de ani, ar fi omorat un cal in santul de langa drumul comunal.Din cercetari, politistii au stabilit ca, in dimineata zilei de 11 iunie a.c., un barbat de 33 de ani, din comuna Odobesti ar fi imprumutat, de la un localnic, un atelaj hipo tractat de un cal pentru a se deplasa la o moara din comuna. La un moment dat, calul nu ar mai fi putut sa traga caruta si ar fi cazut intr-un sant de pe marginea drumului comunal. Barbatul ar fi lovit calul cu biciul pentru a se ridica, insa, vazand ca nu reuseste, ar fi solicitat sprijin proprietarului animalului.Dupa mai multe incercari de a ridica animalul de jos, prin exercitarea de lovituri asupra acestuia, proprietarul calului ar fi omorat animalul La data de 14 iunie, politistii au luat masura retinerii pentru 24 de ore a celor doi barbati, de 33 si 53 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de ranirea sau schingiuirea animalelor si uciderea animalelor, cu intentie , fara drept."Nu este prima data cand se fac retineri in Romania in cazul animalelor schingiuite sau ucise.Anul trecut, un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind banuit de uciderea unui caine, gasit spanzurat de o teava de gaze dintr-un imobil din Bucuresti.In februarie 2021, politistii din cadrul Politiei Statiunii Slanic Moldova au retinut un barbat de 38 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept.Iar in judetul Bihor, doi barbati dintr-o comuna au fost si ei retinuti de politisti, fiind banuiti ca au omorat cativa caini.