Campanie electorala "murdara". La ce mijloace au recurs candidatii pentru a-si discredita adversarii

Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, 28 august, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7:00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie.Un videoclip in care apar presupusi militanti ai USR-PLUS s-a viralizat si a fost distribuit masiv pe Facebook de conturi cu continut suspect. Cei cinci oameni din videoclip poarta tricouri cu siglele aliantei, poarta peruci, blugi mulati si rupti si se plimba pe o strada din Voluntari, impartind pliante.Oamenii care au iesit la porti sa vada ce se intampla ii huiduie, strigand "Golanilor! Homosexualilor! Plecati de aici".Filmul a fost distribuit de peste 1.000 de ori de pe contul unui barbat care distribuie, printre altele, materiale de sustinere a candidatului PSD la sectorul 2, Dan Cristian Popescu. Ulterior, acesta a fost sters de pe contul lui de Facebook.Totul s-a petrecut pe strada Amza Pelea din Voluntari, in spatele Primariei.USR-PLUS a reactionat si a trimis un comunicat prin care acuza PSD de aceasta inscenare: "Alianta USR PLUS condamna inscenarea murdara realizata de PSD, care promoveaza pe retelele de socializare clipuri video cu persoane deghizate in reprezentanti ai minoritatilor sexuale si imbracate cu tricouri false USR PLUS, distribuind pliante electorale in Voluntari.Acele persoane nu sunt membri sau voluntari ai USR-PLUS, iar actiunea este realizata in mod deliberat pentru a induce in eroare alegatorii. Alianta USR-PLUS solicita institutiilor statului sa se sesizeze", se arata in comunicat."PSD face ce stie el mai bine de 30 de ani: sa minta, sa fure si sa incite la ura. Clipurile video sunt promovate in mod coordonat pe retelele de socializare de membri si simpatizanti ai PSD, inclusiv de catre candidati si consilieri ai PSD, cum este Constantin-Cristinel Iliescu consilier in cadrul Consiliului Local Sector 2, o persoana apropiata de candidatul PSD la Sectorul 2, Dan Cristian Popescu", se mai arata in comunicat.O confruntare fizica i-a avut drept protagonisti pe primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, presedintele organizatiei locale a PNL , si Viorel Salvador Caragea, fostul sef al Politiei Gorj, actualmente presedintele Partidului Ecologist Gorj, contracandidat la fotoliul de edil.Scandalul dintre cei doi a plecat de la dispute mai vechi. Ringul a fost chiar in zona centrala a orasului si scandalul a fost filmat de un trecator. Totul s-a intamplat in momentul in care erau lipite primele afise de campanie."Nu exista Dumnezeu pentru tine. Sa-ti dea Dumnezeu ce meriti!", i-a spus Caragea primarului Romanescu.Cei doi s-a apropiat, iar primarul Romanescu i-a pus mana in piept si l-a impins pe Viorel Caragea. Staff-urile de campanie i-au despartit pe cei doi, pe fondul strigatelor celor din zona: "Fara violenta !".Viorel Caragea a anuntat ca va formula plangere penala impotriva lui Romanescu, a anutat tvsud.ro."In data de 26.08.2020, in jurul orelor 14.00, lucratorul postal de la Filipeni a fost surprins, in timpul orelor de program, facand propaganda electorala in favoarea unui partid politic si a candidatului acestuia la functia de primar", se arata intr-o sesizare venita pe mailul redactiei Ziarul de Bacau.Sorin Sova, responsabilul pe Bacau al oficiilor de posta rurala si fost consilier judetean, a declarat pentru zdbc.ro ca Posta Romana nu poate interzice activitatile politice ale angajatilor sai, in afara orelor de program."Daca ceea ce imi semnalati s-a intamplat in timpul orelor de program, este grav. Este evident ca in timpul serviciului nu este permisa nici o asociere cu un candidat sau altul", a declarat acesta.Pe de alta parte, a precizat si ca "noi, postasii, am fost mereu vanati fara temei in campania electorala. Pentru faptul ca suntem societate comerciala, si in acest an, vom avea misiunea de a distribui pliante de la aproape toate partidele politice in cutia postala. Din acest motiv lumea ne asociaza cu unii sau altii, desi pe nedrept. Factorii postali, in special la tara sunt niste vectori de imagine", a mai spus Sova.Acesta a recunoscut ca unii dintre colegii sai sunt chiar pe listele de candidati la diferite partide politice. Motivele sunt simple, crede el. "Un factor postal are 1.400 de lei salariu. Daca primeste 500-600 de lei indemnizatie ca si consilier, va dati seama ca poate deveni o optiune sa fii si consilier local. Noi am atras atentia angajatilor, totusi, ca toate activitatile politice sa fie in afara programului de lucru", a conchis Sorin Sova.La o zi de la startul oficial al campaniei electorale. Lucian Nemes, viceprimarul orasului Turda, a spus ca primarul in functie, Cristian Matei, l-a amenintat. Totul s-a petrecut chiar in biroul edilului-sef, dupa ce Lucian Nemes a decis sa candideze pentru functia de primar."In urma actului de curaj facut ieri, astazi la ora 10:00 am fost chemat la primar. In discutiile avute am fost amenintat: "o sa iti fac necazuri". Nu este prima data in acesti 4 ani cand ma confrunt cu astfel de situatii. La fiecare intamplare am crezut ca e ultima data, insa daca din prima zi de Campanie punem problema in acest fel, ma intreb ce o sa urmeze?Eu consider ca aceasta campanie electorala ar trebui sa se desfasoare pe strada si nu imi doresc sa ajungem la politie si parchet.Ii multumesc pentru respectul pe care il are fata de mine avand in vedere ca in ultimele 6 luni mi-am ingropat ambii parinti.Va multumesc pentru mesajele de incurajare, multumesc pentru ca ma sustineti in demersul meu si multumesc celor care mi-ati cerut sa nu ma las intimidat", scrie Lucian Nemes pe Facebook.Un site-fantoma, cu articole nesemnate, fara data de publicare si neasumat de nimeni, a aparut brusc, continand numai texte despre Clotilde Armand , candidata USR-PLUS si a PNL la Sectorul 1.Site-ul "infractoriada.ro" este gazduit pe o platforma WordPress.Domeniul a fost inregistrat, pe persoana fizica, pe 3 februarie 2020 si expira pe 2 februarie 2021, dar i s-a dat drumul doar acum, odata cu inceperea campaniei electorale.Candidata USR-PLUS si a PNL la Primaria Sectorului 1 este acuzata ca santajeaza, ca-si face campanie cu subiecte inventate, ca a ajutat Bechtel sa fure 1,5 miliarde de dolari, ca n-are program electoral si ca e la un pas de condamnare penala, ca este vinovata pentru neconstruirea unui spital in Sectorul 1 etc."Am zguduit sistemul lor bolsevic. A inceput campania electorala si in loc sa dezbatem programe sau idei despre orasul nostru trebuie sa ne ocupam de campania fake news lansata de PSD. Sunt tehnici bolsevice denumite << Kompromat >> in manualele de specialitate. Iar PSD este specialistul in Romania cand vine vorba de asa ceva.Dupa clipul fake distribuit de PSD chiar in prima zi a campaniei electorale am descoperit ca s-a creat un website plin de minciuni si jigniri la adresa mea. Atentie! Materiale false, fara autor scrise doar despre mine. Acestea au un singur scop: sa compromita activitatea mea si increderea oamenilor in mine. Site-ul resprectiv ruleaza deja reclame in online. Dar nu-i lasam pe pesedisti sa faca chiar asa ce vor. Am semnalat institutiile statului cu privire la acest site inregistrat pe persoana fizica, site care nu are autor sau date de contact.Dragi pesedisti, de data asta sa stiti ca nu va mai merge. Venim dupa voi si va trimitem fix acolo unde meritati sa stati: in lada de gunoi a politicii", a scris Clotilde Armand pe Facebook.Afise electorale ale contracandidatilor la alegerile locale au fost rupte, toate cu o singura exceptie - cele ale social democratilor. Un astfel de caz a fost sesizat in Valea Lupului unde toate afisele electorale, cu exceptia candidatului PSD la primaria, Dumitru Mihailuc, au fost rupte de pe panotajul electoral."Din pacate, pentru unii a inceput aceeasi campanie mizera cu care ne-au obisnuit. Ma indoiesc sincer ca niste oameni respectabili si de buna credinta (asa cum sunt locuitorii din Valea Lupului) ar fi putut rupe fix afisele opozitiei si sa-l lase in picioare pe... nici n-are rost sa il numesc in vreun fel sau sa ii pronunt numele. Din pacate, nu e singurul panou vandalizat. Culmea e ca pe toate cele din aceasta situatie, rosu e neatins.", a comentat Liviu Dulgheru, candidat PNL la primaria Valea Lupului.