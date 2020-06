Campanie inedita a Politiei: A creat un personaj fictiv care a filat inclusiv influenceri. Care este scopul

Ziare.

numita "Catalogul de furturi".Prin aceasta se doreste constientizarea riscurilor la care utilizatorii de Internet se expun atunci cand publica pe retelele de socializare imagini cu obiecte de valoare sau cai de acces in locuintele lor."Proiectul are ca obiectiv prevenirea spargerilor de locuinte, prin informarea utilizatorilor activi in retelele de socializare cu privire la consecintele publicarii de informatii si imagini care pot oferi ponturi infractorilor.Pentru a ilustra modul in care opereaza infractorii, a fost creat un personaj fictiv numit Luis Calificatu care a urmarit zeci de utilizatori de social media, printre care si 8 influenceri, si le-a transformat pozele personale intr-un catalog cu obiecte de vanzare.Cu acordul utilizatorilor 'filati' pe retelele de socializare, personajul Luis Calificatu a preluat pozele acestora si le-a repostat pe profilul sau de Instagram, modificate: cu fetele acestora ascunse si cu obiectele de valoare semnalizate prin descrieri si preturi de vanzare la negru", a transmis Politia Romana intr-un comunicat.Acest proces a fost inceput pe 7 mai 2020, in perioada de izolare in care utilizatorii publicau mai multe poze din locuintele lor decat de obicei. Utilizatorii de Instagram au putut vedea comentarii suspecte lasate de personajul Luis Calificatu la pozele influencerilor.Cei care au fost curiosi sa afle cine este au putut vedea pe profilul sau un intreg catalog cu poze preluate si modificate, cu obiecte ale altor utilizatori puse la vanzare alaturi de promisiunea "disponibil in curand", anunta Politia."Dupa o serie de reactii de indignare starnite pe Instagram, campania a dezvaluit mesajul Politiei Romane: 'Ce e postat e filat. Ai grija ce dai din casa!'Lansarea campaniei va fi urmata de o serie de materiale de informare care ajuta utilizatorii sa previna furturile din locuinte printr-un comportament responsabil in mediul online", a transmis Politia Romana.In finalul comunicatului, politistii au cateva recomandari:- Evitati sa faceti publice pe retelele de socializare imagini cu obiecte de valoare din locuinta, configuratia acesteia si posibilele cai de acces.- Faceti-va conturile de pe retelele de socializare inaccesibile persoanelor necunoscute si nu dezvaluiti date personale celor pe care ii cunoasteti doar in mediul online.- Nu faceti publica pe Internet plecarea de acasa si rugati vecinii sa va anunte imediat daca vad straini in preajma locuintei dumneavoastra. Procedati la fel atunci cand ei sunt plecati.- Asigurati usa cu vizor, incuietori sigure, lant de siguranta si nu lasati cheia sub pres sau in cutia cu scrisori.- Nu lasati bilete in usa atunci cand plecati de acasa; rugati un vecin sa ia eventualele facturi, instiintari sau materiale promotionale prinse in usa.- In cazul in care la usa se prezinta persoane care vand sau cumpara diferite produse, evitati-le si nu le permiteti accesul in locuinta.- Cand parasiti locuinta, verificati daca ati incuiat usa apartamentului, ferestrele, usa de la balcon. Inchideti bine ferestrele apartamentelor situate la parter, la primul si ultimul etaj; dotarea cu gratii da un plus de siguranta.A.G.