Caporalul din Constanta, arestat pentru exhibitionism in public, fusese evaluat psihologic anual, dar nu prezentase comportamente dezadaptative

Acuzatiile

Militarul este cercetat, potrivit Codului penal si legislatiei in vigoare, pentru agresiune sexuala si ultraj contra bunelor moravuri, anunta Ziua de Constanta. Potrivit sursei citate, UM 01375 Constanta a remis in acest caz un comunicat de presa."U.M. 01375 Constanta a fost instiintata de Sectia 1 din cadrul Politiei Municipiului Constanta cu privire la incalcarea legii de catre Cap. Marcovici Petrica-Remus. Militarul si-a depus demisia, iar in data de 2 septembrie 2020 a fost trecut in rezerva.Militarul a fost angajat in sistem in data de 5 mai 2008, cu gradul de soldat, iar in anul 2010 a fost avansat la gradul de caporal. Nu a participat la misiuni in teatrele de operatii.Militarul a fost evaluat psihologic in fiecare an, cu rezultate APT RSM (riscuri specifice serviciului militar) si adaptat la conditiile vietii militare.".Politistii din Constanta anuntau, la inceputul acestei luni, acuzatiile."La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o plaja din municipiul Constanta, un barbat, de 38 de ani, ar fi savarsit acte de exhibitionism in public si ar fi atins o minora in mai multe zone ale corpului.Politistii au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul aspectul savarsirii infractiunilor de agresiune sexuala si ultraj contra bunelor moravuri".