Captura record de 11,5 tone de cocaina intr-un container din Belgia

Marfurile, confiscate in portul Anvers si care erau indreptate spre Olanda, au fost distruse. Valoarea sa de piata a fost estimata la aproximativ 450 de milioane de euro, a declarat procuratura intr-un comunicat.Descoperirea a avut loc in cadrul unei anchete a justitiei belgiene deschisa la sfarsitul anului 2019 dupa confiscarea a 2,8 tone de cocaina. A permis dezmembrarea unei organizatii criminale internationale "bine structurata, suspectata ca trimitea in mod regulat cantitati mari de cocaina din America de Sud in Belgia".Procuratura a anuntat la 1 octombrie arestarea a aproximativ treizeci de persoane in Belgia, Olanda si Spania, in urma a 70 de perchezitii . Dintre acestia, 22 sunt inca in detentie preventiva si aproape 3 milioane de euro au fost confiscate.Aceasta investigatie a dezvaluit ca un alt lot de cocaina se afla in drum din America de Sud. Containerele suspectate au fost transportate cu barca la portul belgian Zeebrugges, apoi au fost transportate pe o barja la portul Anvers.Pe 27 octombrie, anchetatorii au inspectat cinci containere de fier vechi. In interiorul unuia dintre ele fusese plasat un alt container de otel, in care a fost gasita incarcatura a 11,5 tone de cocaina.Aceasta sechestru a dus la cinci noi perchezitii care au dus la doua arestari in Belgia si una in Olanda.Este una dintre cele mai mari confiscari facute vreodata in Europa.Este, de asemenea, un "record mondial pentru confiscarea cocainei intr-un singur container", a declarat pentru AFP Kristian Vanderwaeren, administrator general al vamelor belgiene.Potrivit acestuia, dispozitivul traficantilor era inteligent. "Au lucrat bine", a explicat el. Deoarece drogurile din interiorul celui de-al doilea container de otel "sunt foarte greu de detectat". Nedetectabil cu tehnici de adulmecare, potrivit lui, necesita utilizarea unui "scaner special de inalta calitate".Al doilea cel mai mare port de marfa din Europa dupa Rotterdam, Anvers este principala poarta a cocainei catre continent, datorita legaturii sale comerciale mai puternice cu America de Sud.